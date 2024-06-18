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00:53, 18 июня 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по наращиванию ядерных вооружений

Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по наращиванию ядерных вооружений
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у альянса отсутствуют планы по наращиванию ядерных вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

«У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение. В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолеты пятого поколения», — подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс определенное время проводит подобную модернизацию и обеспечивает прозрачность процесса. Он указал, что Соединенные Штаты также модернизируют свой ядерный потенциал.

Ранее генсек НАТО заявил, что участники военного блока обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. По его мнению, это будет «прямой сигнал противникам».

Столтенберг также считает, что всем членам альянса следует иметь ядерное оружие в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом.

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      Марина Совина
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