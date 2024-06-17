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02:24, 17 июня 2024Мир

Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности странами НАТО

Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность

Фото: Johanna Geron / Reuters

В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. О такой теме для разговоров между странами - членами альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с британской Daily Telegraph.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам», — уточнил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

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      Александра Синицына
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