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10:55, 17 июня 2024Мир

Генсек НАТО призвал членов альянса заиметь ядерное оружие из-за России

Генсек Столтенберг: мир с ядерным оружием у России и без него у НАТО опасен

Фото: Johanna Geron / Reuters

Всем членам НАТО следует иметь ядерное оружие в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Telegraph.

«Мир, в котором и у России, и у Китая и у Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, является более опасным миром», — отметил генсек, также отметив, что члены альянса консультируются друг с другом по вопросу приведения ядерных боеголовок в состояние возможной готовности.

По его словам, НАТО будет оставаться ядерным блоком до тех пор, пока в мире не исчезнет ядерное оружие.

Ранее газета Financial Times писала, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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