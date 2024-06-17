В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

Генсек Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боеготовность

Страны НАТО начали обсуждать вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал своим противникам».

Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам Йенс Столтенберг генсек НАТО

Столтенберг рассказал об угрозах для НАТО

Генсек НАТО также назвал целью альянса «мир без ядерного оружия». По его словам, пока оно существует, НАТО останется ядерным альянсом.

Потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружия, а НАТО — нет, является более опасным миром Йенс Столтенберг генсек НАТО

Столтенберг указал на значительные инвестиции Китая в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал. По оценке альянса, к 2030 году у Китая будет до одной тысячи ядерных боеголовок. В этом случае, считает генсек, НАТО может столкнуться «с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерной мощью, — Китаем и Россией». «Конечно, это имеет свои последствия», — добавил он.

Также, отметил Столтенберг, США и их европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России». Так, американцы модернизируют гравитационные бомбы, Европа — самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО. Кроме того, ядерный арсенал есть у Великобритании.

Ядерные страны продолжают модернизировать свой арсенал

О том, что ядерные страны — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — продолжают модернизировать свой атомный арсенал, говорится в ежегодном исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что некоторые из этих государств развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году.

По данным SIPRI, общемировой запас составляет 12 121 ядерную боеголовку, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах. При этом на Россию и США приходится около 90 процентов всего ядерного оружия в мире. Принципиальных перемен за год не произошло, разве что, по подсчетам института, Россия развернула 36 дополнительных боеголовок.

Отмечается, что тренд на рост числа готовых к применению ядерных боеголовок сохранится в ближайшие годы. При этом общее число единиц вооружения сокращается.

Ранее газета Financial Times писала, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.