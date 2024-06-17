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07:36, 17 июня 2024Мир

В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

Генсек Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боеготовность

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО начали обсуждать вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал своим противникам».

Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам

Йенс Столтенберггенсек НАТО
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Столтенберг рассказал об угрозах для НАТО

Генсек НАТО также назвал целью альянса «мир без ядерного оружия». По его словам, пока оно существует, НАТО останется ядерным альянсом.

Потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружия, а НАТО — нет, является более опасным миром

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Столтенберг указал на значительные инвестиции Китая в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал. По оценке альянса, к 2030 году у Китая будет до одной тысячи ядерных боеголовок. В этом случае, считает генсек, НАТО может столкнуться «с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерной мощью, — Китаем и Россией». «Конечно, это имеет свои последствия», — добавил он.

Также, отметил Столтенберг, США и их европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России». Так, американцы модернизируют гравитационные бомбы, Европа — самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО. Кроме того, ядерный арсенал есть у Великобритании.

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Ядерные страны продолжают модернизировать свой арсенал

О том, что ядерные страны — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — продолжают модернизировать свой атомный арсенал, говорится в ежегодном исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что некоторые из этих государств развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году.

По данным SIPRI, общемировой запас составляет 12 121 ядерную боеголовку, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах. При этом на Россию и США приходится около 90 процентов всего ядерного оружия в мире. Принципиальных перемен за год не произошло, разве что, по подсчетам института, Россия развернула 36 дополнительных боеголовок.

Отмечается, что тренд на рост числа готовых к применению ядерных боеголовок сохранится в ближайшие годы. При этом общее число единиц вооружения сокращается.

Ранее газета Financial Times писала, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

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      Марина Совина
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