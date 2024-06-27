Командовавшего скандинавским взводом на Украине Хухталу заочно обвинили в наемничестве

В ДНР гражданина Финляндии Хухтала заочно обвинили в наемничестве

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно обвинили в наемничестве 28-летнего гражданина Финляндии Топи Хухтала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024-го Хухтала участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе интернационального легиона территориальной обороны. При этом с мая 2022-го он был командиром скандинавского взвода Team Wiking, который входил в состав легиона.

Известно, что Хухтала за участие в боевых действиях получил вознаграждение, эквивалентное более двум миллионам рублей. Он объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Уголовное дело в отношении наемника направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) установил факты вербовки и участия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) более трех тысяч наемников из более чем 70 государств.