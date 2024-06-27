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05:42, 27 июня 2024Экономика

В Конгрессе США заявили об отставании от Китая в ключевой сфере

Конгрессмен Моленар: Китай за год строит в 540 раз больше кораблей, чем США

Фото: Reuters

Китай сейчас создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, чем США, заявил член Палаты представителей от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал на отставание от Китая в ключевой сфере. «Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения», — отметил он. При этом на долю китайских верфей, где почти 20 процентов эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, можно отнести 54 процента, подчеркнул Моленар.

Конгрессмен добавил, что КНР стремится обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что китайские предприятия производят слишком много товаров, эта стратегия нарушает мировой баланс и угрожает самому КНР. По ее словам, особенный перекос наблюдается в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники.

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      Марина Совина
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