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07:15, 27 июня 2024Россия

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в российском регионе

В Калининградской области легкомоторный самолет приземлился на воду рядом с СНТ

Фото: Globallookpress.com

В Калининградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку и приземлился на воду. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Вынужденную посадку воздушное судно совершило рядом с СНТ «Мечта» в Калининградской области. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отчитались в СК.

Как уточнили ТАСС в надзорном ведомстве, на борту самолета находились два человека — никто из них не пострадал.

Ранее гидросамолет упал в озеро Имандра в Мурманской области. Специалисты нашли в воде пилота гидросамолета без признаков жизни. Борт, как выяснилось, проводил несанкционированный вылет с нарушением правил полета и подготовки к ним.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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