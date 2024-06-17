Появились подробности об упавшем в озеро российском гидросамолете

МЧС: упавший в озеро Мурманской области гидроплан не согласовал свой вылет

Гидросамолет, который упал в озеро Имандра в Мурманской области, проводил несанкционированный вылет с нарушением правил полета и подготовки к ним. Такие подробности об авиакатастрофе сообщило МЧС в Telegram-канале.

Там уточнили, что одномоторный гидроплан «Орион-11» после крушения находится на глубине четыре-пять метров. Специалисты нашли в воде пилота гидросамолета без признаков жизни — в его поисках участвовали 19 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

О крушении гидросамолета на севере России стало известно утром в понедельник, 17 июня. Известно, что гидроплан летел из из населенного пункта Тик Губа городского округа Апатиты, на его борту не было пассажиров. Следователи уже возбудили уголовное дело постатье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области. На борту самолета находились два члена экипажа, они не пострадали.