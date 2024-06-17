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07:42, 17 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе упал гидросамолет в озеро

СК: в Мурманской области упал гидросамолет, пилота ищут, возбуждено дело

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Мурманской области упал гидросамолет, в настоящее время идет поиск пилота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, утром 17 июня мужчина 1978 года рождения несанкционированно вылетел на гидросамолете «Орион 11» из населенного пункта Тик Губа городского округа Апатиты. На борту пассажиров не было. Позже стало известно, что судно упало в озеро Имандра.

В настоящее время идет поисковая операция. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия.

15 июня сообщалось, что самолет Ан-24, выполнявший 15 июня рейс «Зырянка — Якутск», вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности.

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      Любовь Ширижик
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