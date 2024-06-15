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11:32, 15 июня 2024Путешествия

Вылетевшему в Якутск самолету пришлось вернуться на аэродром из-за неисправности

Ан-24, вылетевший в Якутск, вернулся в Зырянку из-за технической неисправности

Фото: G_O_S / Shutterstock / Fotodom

Самолет Ан-24, выполнявший 15 июня рейс «Зырянка — Якутск», вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Воздушное судно приземлилось без происшествий, никто не пострадал. Для выяснения причин инцидента начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») Уголовного кодекса РФ.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

14 июня сообщалось, что самолет Ан-26 российской авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку на Ямале, в результате которой пострадали несколько пассажиров.

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      Любовь Ширижик
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