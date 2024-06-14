Пассажиры российского самолета пострадали при жесткой посадке на Ямале

Самолет Ан-26 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку на Ямале

Самолет Ан-26 российской авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку на Ямале, в результате которой пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний. Инцидент произошел в двух километрах от аэродрома Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе.

В источнике также говорится, что транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В апреле самолет авиакомпании Lufthansa Airlines был вынужден прервать приземление, потому что дважды подскочил на взлетно-посадочной полосе. Жесткая посадка лайнера попала на видео.