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07:12, 27 июня 2024Бывший СССР

Марочко заявил об имитации контрнаступления ВСУ

Марочко: ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление, чтобы создать «видимость бурной деятельности». Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

«Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит, вероятнее всего, статистический характер», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии. Их задействовали после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области.

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      Марина Совина
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