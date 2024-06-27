Марочко: ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что ВСУ под Харьковом имитируют контрнаступление, чтобы создать «видимость бурной деятельности». Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

«Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит, вероятнее всего, статистический характер», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии. Их задействовали после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области.