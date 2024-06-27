Медведев оспорил победу США в холодной войне

Медведев: США не выиграли холодную войну, они в шаге от проигрыша

США посчитали, что выиграли холодную войну, но на самом деле они в шаге от проигрыша. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что международное право не может исходить от одной страны, в том числе от США, поскольку его основой является баланс сил. «Не может быть международного права одной страны. Если нет согласования воль — нет международного права», — объяснил политик.

По словам зампреда российского Совбеза, Вашингтон заблуждается в своей уверенности в победе в холодной войне. «Они ее не выиграли. Более того: они в шаге от проигрыша», — заключил он.

Ранее Медведев назвал деструктивными попытки Запада закрепиться в Азиатско-Тихоокеанского регионе (АТР). Он заявил, что действия западных стран провоцируют ряд проблем в сфере обеспечения в этом регионе финансовой и экономической безопасности.