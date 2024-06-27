Медведев предостерег Украину от затягивания переговоров с Россией

Медведев: мирное предложение России по Украине носит срочный характер

Мирное предложение России по Украине носит срочный характер, на следующем раунде переговоров условия для Киева будут хуже. От затягивания переговоров Украину предостерег председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции», — заявил политик.

Он добавил, что в результате переговоров Украина должна объявить о своем нейтральном статусе и отказаться от вступления в военные блоки.

Ранее Медведев заявил, что проведение специальной военной операции на Украине соответствует нормам международного права и квалифицируется как случай самообороны. Он также отметил, что решение украинского кризиса без снятия всех санкций с России невозможно.