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16:36, 27 июня 2024Россия

Медведев заявил о соответствии проведения СВО международному праву

Зампред СБ Медведев: СВО соответствует международным нормам как самооборона

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) соответствует нормам международного права и квалифицируется как случай самообороны. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны, — заявил российский политик. — Мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны».

В то же время зампред Совбеза подчеркнул, что международному праву противоречат действия Запада, так как оно не допускает «навязывания норм против воли и согласования государств».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе. Он добавил, что целями СВО являются искоренение нацизма, а также защита суверенитета и безопасности жителей Донбасса. Путин заявил, что все цели операции будут достигнуты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал российские войска не останавливаться на территории Донбасса и заявлял о необходимость брать под контроль Одессу и Харьков.

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