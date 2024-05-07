Кадыров призвал российские войска не останавливаться на территории Донбасса

Кадыров о ходе спецоперации: останавливаться на территории Донбасса нельзя

В ходе специальной военной операции (СВО) российским войскам нельзя останавливаться на территории Донбасса. К таким действиям призвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, в ходе проведения спецоперации нужно действовать жестче, а также взять под контроль Одессу и Харьков.

«Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами», — написал политик.

В этот же день Кадыров заявил, что Владимира Зеленского после взятия под контроль Одессы и Харькова нужно заставить подписать необходимые бумаги.

В феврале 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом, и призвал ее «вернуться домой». «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — отметил политик.