Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 7 мая 2024Россия

Кадыров призвал заставить Зеленского подписать бумаги после взятия Одессы

Кадыров: после взятия Одессы и Харькова Зеленский должен подписать бумаги

Фото: Sputnik / Alexander Astafyev / Pool / Reuters

Владимира Зеленского после взятия под контроль Одессы и Харькова нужно заставить подписать необходимые бумаги. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, в ближайший месяц нужно обязательно взять под контроль Одессу и Харьков.

«И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — заключил он.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В феврале 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом и призвал ее «вернуться домой». «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — отметил политик.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. «Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Мишустина ушло в отставку. Когда сформируют новый кабинет министров?

      Стало известно о скупке золота Китаем

      Москвичам назвали неожиданный плюс похолодания

      В Армении назвали возможные сроки заключения мирного договора с Азербайджаном

      Раскрыты сроки коммерческих поставок обновленного Aurus Senat

      В России назвали вопросом времени восстановление отношений с Западом

      Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»

      Китайская станция Chang’e-6 доставит на Луну «сюрприз»

      Рябков заявил о невозможности Запада отрицать сплоченность российского общества

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше