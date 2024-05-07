Кадыров: после взятия Одессы и Харькова Зеленский должен подписать бумаги

Владимира Зеленского после взятия под контроль Одессы и Харькова нужно заставить подписать необходимые бумаги. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, в ближайший месяц нужно обязательно взять под контроль Одессу и Харьков.

«И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — заключил он.

В феврале 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом и призвал ее «вернуться домой». «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — отметил политик.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. «Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — сказал он.