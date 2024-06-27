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18:50, 27 июня 2024Россия

Медведев сделал признание о своих «апокалиптичных» заявлениях

Медведев признался, что намеренно делает резкие заявления

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что намеренно делает резкие заявления, пытаясь привлечь внимание к непростой ситуации в мире. В этом политик признался на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишет ТАСС.

По словам Медведева, его часто упрекают в том, что его высказывания выглядят «пессимистично или апокалиптично». «Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире», — сказал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что «пессимист — это хорошо информированный оптимист». Медведев подчеркнул, что все деятели, в том числе юристы, должны выразить обеспокоенность ситуацией, сложившейся в мире, которую он назвал очень непростой. Политик считает, что сплочение усилий, в том числе в области международного права, сделает мир «более сбалансированным».

Ранее, в июле 2023 года американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон в комментариях под одним из постов Медведева заявил, что помнит политика другим, и прикрепил фото с выступления политика в Стэнфордском университете, когда тот занимал пост президента России. Зампред Совбеза ответил предпринимателю, что в этом виноваты США.

В августе 2022 года Медведев также объяснил свое превращение из либерала в «ястреба» русофобским курсом партнеров России.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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