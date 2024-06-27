Мэр Одессы пожаловался на массовое увольнение медиков скорой помощи

Мэр Одессы Труханов рассказал об увольнении 600 медиков скорой помощи

Одесские врачи скорой помощи массово увольняются на фоне проблем с бронированием от мобилизации. Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Он сообщил об увольнении более 600 медиков скорой помощи за последние девять месяцев. Труханов отметил, что оставшиеся работники испытывают колоссальную нагрузку. Чиновник также заявил, что город в дальнейшем не сможет обеспечивать потребность ВСУ в медицинских работниках.

«Уже достигнут критический предел. Если не будут забронированы те, кто еще остался в службе, то может случиться так, что некому будет приехать на вызов», — подчеркнул мэр. По его словам, из-за нехватки сотрудников ежедневно на вызов не выезжает более 20 машин скорой помощи.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о массовом увольнении медиков после драки с военкомами в Одессе. По словам представителя одесской скорой помощи, никто из сотрудников экстренной службы сейчас не имеет брони от мобилизации.