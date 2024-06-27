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13:07, 27 июня 2024Мир

Минобороны Китая отвергло обвинения Запада во влиянии на украинский кризис

Китай: Запад не задумывается о вине в украинском кризисе и валит все на Пекин
СюжетМинобороны
У Цянь

У Цянь. Фото: Служба новостей Китая / Wikimedia

Запад не только не задумывается о своей роли в украинском кризисе, но еще и валит вину на Пекин. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, сообщает РИА Новости.

Глава китайского Минобороны отметил, что КНР решительно выступает против таких обвинений, подчеркнув, что страна придерживается нормального торгово-экономического взаимодействия со всеми странами в мире, в том числе с Россией.

По его словам, Пекин также не поставляет вооружение никаким сторонам конфликта на Украине и строго регулирует экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, представитель китайского оборонного ведомства указал, что более 60 процентов импортируемых Москвой комплектующих оружия и товаров двойного назначения поступают из США и других западных стран.

«Китай стоит на стороне мира, на правильной стороне истории, решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений, продолжит играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса», — заключил У Цянь.

Ранее посол США в Пекине Николас Бернс упрекнул Пекин в прямой помощи России в конфликте на Украине. Он заявил, что Китай якобы осуществляет прямые поставками компонентов для военной продукции для российской стороны.

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      Виктория Кондратьева
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