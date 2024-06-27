Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 27 июня 2024Мир

В США упрекнули Китай в прямой помощи России в конфликте на Украине

Sky News: посол США Бернс заявил, что Китай помогает РФ на Украине поставками

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай помогает России в конфликте на Украине прямыми поставками компонентов для военной продукции, заявил посол США в Пекине Николас Бернс. Его цитирует телеканал Sky News.

«Мы считаем, что это большая ошибка — позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество компонентов, технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для укрепления и усиления оборонно-промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны», — сказал американский дипломат, добавив, что Китай больше не является нейтральной страной.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун спрогнозировал возможное ухудшение отношений между Россией и Китаем.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Названа самая желанная для россиян виза

      Назван возможный тюремный срок организатору попытки госпереворота в Боливии

      В Минфине оценили санкции США против Мосбиржи

      Оценку стоимости SpaceX резко повысили

      В США упрекнули Китай в прямой помощи России в конфликте на Украине

      В США захотели нарастить выпуск новых бронемашин AMPV

      Ереван попросил помощи для членства в ЕС

      Продюсер ответил на вопрос о присутствии Пугачевой на фестивале Вайкуле

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше