В США упрекнули Китай в прямой помощи России в конфликте на Украине

Sky News: посол США Бернс заявил, что Китай помогает РФ на Украине поставками

Китай помогает России в конфликте на Украине прямыми поставками компонентов для военной продукции, заявил посол США в Пекине Николас Бернс. Его цитирует телеканал Sky News.

«Мы считаем, что это большая ошибка — позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество компонентов, технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для укрепления и усиления оборонно-промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны», — сказал американский дипломат, добавив, что Китай больше не является нейтральной страной.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун спрогнозировал возможное ухудшение отношений между Россией и Китаем.