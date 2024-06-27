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16:07, 27 июня 2024Мир

Минобороны Китая призвало США приготовиться к отправке в ад

Минобороны КНР: США, обещая Китаю «беспилотный ад», должны сами готовиться к аду
СюжетМинобороны

Фото: Gao Guojing / Globallookpress.com

США, которые обещают Китаю «беспилотный ад» в случае операции китайских войск на Тайване, должны сами готовиться к отправке в преисподнюю. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает ТАСС.

«Те, кто кричат, что превратят дом других людей в ад, должны сами приготовиться отправиться в ад», — заявил представитель Минобороны.

У Цянь добавил, что некоторые американские политики «не остановятся перед тем, чтобы превратить Тайваньский пролив в ад на земле» ради сдерживания Китая. По его словам, сторонников США и независимости Тайваня ждет участь «брошенной шахматной фигуры».

Представитель ведомства подчеркнул, что остров «принадлежит Китаю и Китай не потерпит раскола».

10 июня глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Самуэль Папаро заявил, что США превратят Тайваньский пролив в «беспилотный ад» с помощью тысяч беспилотных кораблей в том случае, если войска КНР начнут операцию на острове.

26 июня официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь обвинила США в попытке разжечь «пожар войны» в Тайваньском проливе.

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