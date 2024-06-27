В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей

В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

Минобрнауки России предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, выплату включат в национальный проект «Семья». Минобрнауки России направило в Минтруд РФ предложения о назначении ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми).

При этом в 452 российских университетах уже выплачивается матпомощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. В 347 вузах существует материальная поддержка одиноким матерям или отцам.

Ранее стало известно, что в 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 15 процентов, до 22 тысяч рублей.