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16:39, 10 июня 2024Экономика

Минимальный размер оплаты труда в России увеличат на 15 процентов

Мишустин: с 2025 года МРОТ в России увеличится до 22 тысяч рублей

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 15 процентов, до 22 тысяч рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

С начала 2025 года размер МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда согласно поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче повышать доходы граждан.

«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — пояснил Мишустин.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Глава государства также добавил, что индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике.

По словам Путина, с 2020 года МРОТ в России увеличился в полтора раза. В ходе послания Федеральному собранию он указал на то, что дальнейшее наращивание размера минимальной оплаты труда в стране отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и отраслях экономики.

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      Вячеслав Агапов
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