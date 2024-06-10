Минимальный размер оплаты труда в России увеличат на 15 процентов

Мишустин: с 2025 года МРОТ в России увеличится до 22 тысяч рублей

С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 15 процентов, до 22 тысяч рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

С начала 2025 года размер МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда согласно поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче повышать доходы граждан.

«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — пояснил Мишустин.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Глава государства также добавил, что индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике.

По словам Путина, с 2020 года МРОТ в России увеличился в полтора раза. В ходе послания Федеральному собранию он указал на то, что дальнейшее наращивание размера минимальной оплаты труда в стране отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и отраслях экономики.