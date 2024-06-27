Момент извержения вулкана на российском курорте попал на видео

Отдыхающие на Азовском море туристы сняли на видео извержение грязевого вулкана

Туристы, отдыхающие на Азовском море в Темрюкском районе Краснодарского края, засняли проснувшийся грязевой вулкан. Момент его извержения попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Темрюк Инфо».

Заснять необычное природное явление удалось приехавшим на популярный российский курорт жителям Пензы. Извержение произошло в воде недалеко от пляжа, который находится между поселками За Родину и Пересыпь утром в четверг, 27 июня.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, по данным МЧС в четверг, 27 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.