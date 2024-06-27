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08:46, 27 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали эпоху жары

Синоптик Леус: 27 июня даст старт волне жары в Москве

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Четверг, 27 июня, даст старт мощной жары в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram.

Погоду в регионе определит надвигающийся с запада барический максимум, который уменьшит плотность и количество облаков, снизит вероятность дождей до минимума и будет способствовать росту температуры, которая поднимется до нормы середины июля.

В четверг воздух в столице прогреется до плюс 25-27 градусов, по области — до плюс 23-28 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. В пятницу, 28 июня, без осадков и до плюс 29-31 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о том, что к выходным, 29 и 30 июля, в столицу вернется жаркая летняя погода. По ее словам, на протяжении недели температура в городе была ниже климатической нормы, при этом в четверг и пятницу, 27 и 28 июня, она войдет в норму, а к концу месяца может даже превысить ее.

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      Мария Черкасова
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