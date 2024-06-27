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12:50, 27 июня 2024Экономика

Москвичей напугали 30-градусной жарой

В МЧС призвали жителей столицы избегать перегрева на солнце

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В ближайшие дни в Москве воздух прогреется до плюс 32 градусов. Главное управление МЧС России по столице у себя в Telegram-канале рекомендовало горожанам избегать перегрева на солнце.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, днем в пятницу, 28 июня, в субботу, 29 июня и в воскресенье, 30 июня, столбики термометров будут достигать отметок до плюс 30-32 градусов Цельсия.

Москвичам рекомендовали быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В МЧС также посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что с четверга, 27 июня, в столице начнется период жаркой погоды. Надвигающийся с запада барический максимум уменьшит плотность и количество облаков, снизит вероятность дождей до минимума и будет способствовать росту температуры, объяснил специалист.

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      Мария Черкасова
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