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20:44, 27 июня 2024Из жизни

Мужчина принес в храм 99 свиных голов в благодарность за исполненное желание

В Таиланде мужчина принес в храм головы 99 свиней в качестве благодарности

Фото: puntacristo / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина принес 99 свиных голов в храм Будды в качестве благодарности за услышанные молитвы. Об этом пишет The Thaiger.

Четыре года назад Ват пришел к статуе Будды высотой более 30-метров, чтобы помолиться о своем будущем. Он, следуя ритуалу, клеил на правую руку огромной фигуры сусальное золото и просил о семье и успехах в карьере. Спустя год после совершения ритуала мужчина женился, и у него родился ребенок. Ему также удалось найти хорошую работу.

Ват верит, что вся его нынешняя жизнь — результат тех молитв, поэтому и решил исполнить данный когда-то статуе обет. За исполненное желание он принес в храм головы 99 свиней, 100 вареных яиц, а также девять видов фруктов, среди которых были помело, ананас, кокос, груша, питайя, яблоко, виноград и бананы. Вместе с женой и ребенком он аккуратно разложил продукты на подносах и оставил перед статуей.

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Известно, что храм использует подношения для своих благотворительных проектов. Свиные головы получат пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные семьи и жертвы стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что в Таиланде призывники начали ежегодное паломничество к статуе Будды в провинции Ангтхонг, которая, как считается, помогает избежать службы в армии. Они голыми бегают вокруг храма и в конце ритуала пытаются ударить по алюминиевому ведру.

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      Юлия Юткина
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