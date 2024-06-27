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05:00, 27 июня 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о неожиданном воздействии теплой погоды на гениталии

Фото: Daoudi Aissa / Unsplash

Уролог Аарон Спитц рассказал о неожиданном воздействии теплой погоды на размер мужских гениталий. Слова специалиста цитирует HuffPost.

Спитц отметил, что, когда его впервые спросили об увеличении мужских гениталий летом, единственное, о чем он думал — это одержимость размером интимных мест. Тем не менее врач признал, что доля правды в этом утверждении есть. «Тепло улучшает эластичность кровеносных сосудов, благодаря этому увеличивается приток крови, сильнее наполняющий пенис и придающий ему более длинный и полный вид», — объяснил врач.

Спитц также отметил, что положительно воздействует на половые органы мужчин то, что летом многие больше двигаются, чаще находятся на свежем воздухе и в целом ведут более активный образ жизни. Однако, несмотря на это уролог подчеркнул, что смена сезонов не оказывает существенного влияния на размер пениса.

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      Алиса Дмитриева
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