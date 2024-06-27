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05:00, 27 июня 2024Из жизни

Мужчины и женщины рассказали о самых ужасных случаях на свиданиях

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit рассказали о самых ужасных случаях, с которыми они сталкивались на свиданиях. Своими историями они поделились в разделе /r/AskReddit.

Один мужчина вспомнил о встрече, которая заставила его долго смеяться.

Я познакомился с девушкой в Tinder и договорился встретиться в кафе. Когда встретились, она все время сидела в телефоне... Но в один прекрасный момент тишины она сказала, что у нее болит живот, ОЧЕНЬ громко пукнула, заплатила за себя и ушла. Я никогда в жизни столько не смеялся

Specialist-Ask-8019пользователь Reddit

Пользовательница Sweetie_SunriseX на первом свидании чуть не попрощалась с жизнью.

На нашем первом свидании мы попали в аварию на мотоцикле в двух минутах езды от моего дома. У него не было страховки для пассажиров, поэтому он заставил меня уйти подальше от места происшествия, хотя у меня были глубокие раны и ссадины от проезда по земле

Sweetie_SunriseXпользовательница Reddit

Другой пользователь пожаловался на то, что девушка, с которой он пошел на свидание, слишком много говорила о своем соседе по комнате.

В непринужденной беседе она много рассказывала о своем соседе по комнате. Никаких проблем, обычная беседа. Мы выпивали, и я все больше узнавал об этом соседе. Они были... очень близки. Перебор, но ничего страшного. К концу свидания, когда мы были уже явно пьяны, выяснилось, что ее сосед по комнате на самом деле ее муж

bk_321пользователь Reddit
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Одна женщина поделилась криминальной историей.

Я пригласила парня, с которым виделась несколько раз, домой посмотреть фильм. Но все закончилось тем, что моему соседу вонзили нож в горло. Парень зажимал ему рану, пока его не увезли в больницу. А затем мы пережидали двухчасовую перестрелку нападавшего и полицейских. Я предупреждала его, что живу в неблагополучном районе

Alt_Daddy8пользовательница Reddit

Пользователь Jojoboy213 рассказал, как пригласил девушку на бесплатное комедийное шоу, где его публично унизили.

Вот несколько реплик комиков, адресованных мне. «Она тебе не по зубам». «Ты сводил ее на бесплатное комедийное шоу — значит, ты на мели». «О, ты учишься на финансиста? Скучно. Не следовало с тобой разговаривать». И последнее, но не менее важное: «Эти отношения долго не продлятся». Второго свидания не было…

Jojoboy213пользователь Reddit

Одна пользовательница наткнулась на сайте знакомств на бывшего бойфренда и случайно лайкнула его. В ответ он прислал женщине огромное сообщение о том, какую боль она ему причинила. Мужчина также заявил, что у него аутизм.

Я пошла с ним на свидание, только чтобы отвязался. У него были крашеные фиолетовые волосы. На самом деле он рыжий, поэтому выглядело ужасно. Пока мы проводили время вместе, он нашел муравья и снимал его на камеру в течение 30 минут

therealdildoexpertпользовательница Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых безумных поступках, которые они совершали ради секса. Один мужчина начал курить, чтобы познакомиться с девушкой, и не мог избавиться от зависимости 13 лет.

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      Юлия Юткина
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