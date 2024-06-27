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12:33, 27 июня 2024Силовые структуры

МВД России раскрыло процент совершенных из украинских кол-центров IT-преступлений

МВД: 90 % IT-преступлений совершены из кол-центров Украины с технологиями НАТО

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Больше 90 процентов IT-преступлений, совершенных в отношении россиян, исходят из кол-центров Украины с технологиями НАТО. Об этом сообщает МВД России, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

При этом ущерб от такого рода преступлений в 2023 году увеличился на 500 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом и составил 156,5 миллиарда рублей.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД раскрыли пятерых участников преступной группы, причастной к организации узла связи для украинских мошенников. По предварительных данным, похищенные у граждан России средства они направляли на финансирование Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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