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12:23, 27 июня 2024Путешествия

На популярном у россиян азиатском курорте произошло нашествие ядовитых существ

The Thaiger: на побережье Пхукета произошло нашествие ядовитых физалий

Фото: David W Cerny / Reuters

В Таиланде произошло нашествие ядовитых физалий, более известных как португальские кораблики. Об этом пишет The Thaiger.

Опасные существа замечены у побережья Рача-Яй на популярном у россиян азиатском курорте Пхукет. Отмечается, что местные власти уже установили предупреждающие таблички на острове.

Туристов просят проявлять бдительность, поскольку прикосновение к физалии грозит сильным ожогом, который впоследствии может привести к анафилактическому шоку.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились в Таиланд. С января по июнь 2024 года популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников.

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      Фариза Бацазова
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