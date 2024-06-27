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13:09, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине министров отправили в прифронтовые районы

Премьер Украины Шмыгаль отправил министров в прифронтовые районы
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправил министров в прифронтовые районы. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых областях», — написал Шмыгаль. Он уточнил, что речь идет о социальной сфере, энергетике, обороне, подготовке к учебному году, медицине, укрытиях, инфраструктуре и производстве.

Премьер-министр добавил, что впоследствии правительство Украины планирует проводить региональные и выездные заседания. В их ходе будут рассматриваться проблемные вопросы отдельных областей.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Запад предоставит Украине миллиард долларов на восстановление энергосистемы. Большую часть помощи, по его словам, Киев получит от Соединенных Штатов.

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      Екатерина Грищенко
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