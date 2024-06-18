Украина получит от Запада миллиард долларов на восстановление энергосистемы

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получит $1 млрд от Запада на энергосистему

Киев получит от Запада один миллиард долларов финансовой помощи на восстановление и поддержку энергосистемы. Об этом в Telegram рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«За последнюю неделю партнеры объявили о поддержке украинской энергосистемы более чем на один миллиард долларов», — говорится в сообщении главы украинского кабинета министров.

Он отметил, что большую часть помощи, около 824 миллионов долларов, Киеву направят США. Остальная сумма связана с поддержкой Украины правительствами Канады и Норвегии.

Ранее на Украине рассказали о масштабах ожидаемого зимой дефицита электроэнергии. По словам гендиректора энергокомпании YASNO Сергея Коваленко, ограничения по выработке электричества могут достигнуть 35 процентов от необходимых объемов.