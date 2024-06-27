На Украине начнут мобилизовать три категории студентов

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов

С 1 июля на Украине смогут мобилизовать три категории студентов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной Рады.

Речь идет о студентах-заочниках, а также тех, кто получает второе и третье высшее образование. Кроме того, под мобилизацию попадают те, кто получают любое образование по уровню ниже имеющегося — например, имеют высшее образование, а получают профильное среднее.

Отмечается, что под действие нового закона не попадают только студенты, обучающиеся в вузе и учреждении профтехобразования на очной форме.

Ранее стало известно, что на Украине начнут отчислять из высших учебных заведений (ВУЗ) годных к службе студентов за отказ от прохождения боевой подготовки.