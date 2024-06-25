На Украине начнут отчислять из вуза за отказ от боевой подготовки

Кабмин Украины принял закон об отчислении из вуза за отказ от боевой подготовки

На Украине начнут отчислять из высших учебных заведений (ВУЗ) годных к службе студентов за отказ от прохождения боевой подготовки. Закон, вводящий новые основания для отчисления, приняло правительство Украины, сообщает в Telegram издание «Страна».

Согласно новому закону кабмина, отказ пригодных к службе студентов от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием для их отчисления. Это основание для отчисления не касается тех, кто уже прошел военную службу или имеет сертификат о прохождении базовой подготовки.

Отмечается, что теперь студенты начиная с первого курса будут в течение 7 месяцев проходить практическую военную подготовку. После прохождения курса студенты должны принять присягу и получить военно-учетную специальность.

Ранее в Министерстве обороны Украины назвали число годных для мобилизации граждан. По словам представителя ведомства Дмитрия Лазуткина, в настоящий момент могут быть мобилизованы 1,1 миллиона украинцев.