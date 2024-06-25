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13:29, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине начнут отчислять из вуза за отказ от боевой подготовки

Кабмин Украины принял закон об отчислении из вуза за отказ от боевой подготовки

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине начнут отчислять из высших учебных заведений (ВУЗ) годных к службе студентов за отказ от прохождения боевой подготовки. Закон, вводящий новые основания для отчисления, приняло правительство Украины, сообщает в Telegram издание «Страна».

Согласно новому закону кабмина, отказ пригодных к службе студентов от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием для их отчисления. Это основание для отчисления не касается тех, кто уже прошел военную службу или имеет сертификат о прохождении базовой подготовки.

Отмечается, что теперь студенты начиная с первого курса будут в течение 7 месяцев проходить практическую военную подготовку. После прохождения курса студенты должны принять присягу и получить военно-учетную специальность.

Ранее в Министерстве обороны Украины назвали число годных для мобилизации граждан. По словам представителя ведомства Дмитрия Лазуткина, в настоящий момент могут быть мобилизованы 1,1 миллиона украинцев.

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      Глеб Палехов
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