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08:27, 27 июня 2024Россия

На всей территории российского региона объявили ракетную опасность

Белгородский губернатор Гладков: в регионе объявлена ракетная опасность

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Над всей территорией Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник призвал белгородцев спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Тверской областью. Дрон уничтожили в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. По информации властей, пострадавших нет.

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      Марк Леонов
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