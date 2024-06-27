На всей территории российского региона объявили ракетную опасность

Белгородский губернатор Гладков: в регионе объявлена ракетная опасность

Над всей территорией Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник призвал белгородцев спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Тверской областью. Дрон уничтожили в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. По информации властей, пострадавших нет.