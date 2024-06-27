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23:15, 27 июня 2024Мир

На Западе указали на противоречия в заявлениях Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский хочет окончания конфликта, но отвергает мир с Россией

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом не желает заключать мир с Россией. На противоречия в заявлениях политика указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По прибытии на саммит Европейского союза Зеленский сообщил, что не хочет затягивания конфликта из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?» — прокомментировал слова украинского президента журналист. Как утверждает Боуз, Зеленский никогда не перестанет быть актером.

Ранее глава Украины призвал Запад усилить давление на Россию. Кроме того, он потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

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      Маргарита Пименова
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