Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию

Зеленский: нынешнего давления Запада на Россию недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете призвал усилить давление на Россию, сообщает «РБК-Украины».

«Наступление [России в Харьковской области] доказало, что нынешнего давления на Москвы за ведение войны недостаточно», — заявил глава украинского государства.

Он также потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. По его словам, Киеву необходимо уничтожить дальнобойные ракетные установки на границе России для защиты Харькова.

В ходе выступления Зеленский также потребовал от Запада остановить снятие санкций с российских бизнесменов и олигархов. По его мнению, на денежных средствах российских олигархов держится правительство России.