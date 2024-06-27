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18:47, 27 июня 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию

Зеленский: нынешнего давления Запада на Россию недостаточно

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете призвал усилить давление на Россию, сообщает «РБК-Украины».

«Наступление [России в Харьковской области] доказало, что нынешнего давления на Москвы за ведение войны недостаточно», — заявил глава украинского государства.

Он также потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. По его словам, Киеву необходимо уничтожить дальнобойные ракетные установки на границе России для защиты Харькова.

В ходе выступления Зеленский также потребовал от Запада остановить снятие санкций с российских бизнесменов и олигархов. По его мнению, на денежных средствах российских олигархов держится правительство России.

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      Глеб Палехов
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