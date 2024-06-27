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18:29, 27 июня 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

Зеленский: снятие санкций с российских олигархов необходимо остановить

Фото: Ettore Ferrari / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал остановить снятие санкций с российских бизнесменов и олигархов. Об этом он завил на заседании Евросовета в Брюсселе, передает издание «РБК-Украина».

«Сейчас мы видим, как с российских олигархов начали снимать санкции. Мы должны остановить это и усилить санкции», — заявил Зеленский. По его мнению, на денежных средствах российских олигархов держится правительство России.

Ранее стало известно, что в Запорожской области приступили к национализации собственности украинских олигархов. При этом объекты, ранее при Украине находящиеся в публичной собственности, переходят во владение РФ по ускоренной процедуре.

Иcполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов отметил, что соответствующие нормативно-правовые документы в Запорожье уже подписаны. Он спрогнозировал, что в активы, «с которыми мы сможем уже работать», поступят в казну государства к концу текущего года.

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      Валентин Карант
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