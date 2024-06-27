Названа главная причина развития смертельных болезней

ВОЗ: ленивые люди могут находиться в зоне повышенного риска деменции и рака

30 процентов ленивых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, находятся в зоне повышенного риска развития деменции, рака, сахарного диабета и других смертельных недугов. Главную причину развития сокращающих продолжительность жизни заболеваний назвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в статье, опубликованной в издании The Lancet.

Изучив физическую активность населения в разных странах, ученые заявили, что каждый третий человек так мало занимается спортом, что его здоровье находится под угрозой. Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых людей в мире рискуют заболеть сахарным диабетом второго типа, столкнуться с болезнями сердца, раком и деменцией.

Согласно рекомендациям ВОЗ, умеренным физическим нагрузкам необходимо уделять не менее 2,5 часа в неделю, или 22 минуты в день.

Ранее кардиолог Самия Мора рассказала, что средиземноморская диета является идеальным питанием для женского долголетия. По ее словам, для этого необходимо употреблять много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.