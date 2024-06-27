Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 27 июня 2024Мир

Названа причина возможного участия экс-президента Олланда в выборах во Франции

Bloomberg: экс-президент Франции Олланд решил участвовать в выборах из-за Ле Пен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Экс-президент Франции Франсуа Олланд решил баллотироваться в Национальное собрание, чтобы не допустить приход к власти крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. О причине возможного участия политика в выборах сообщает Bloomberg.

«Мое решение баллотироваться в Национальное собрание объясняется тем, что я хочу помешать партии Ле Пен прийти к власти», — заявил экс-президент.

Он добавил, что готов создать новую коалицию, которая могла бы управлять Францией, если выборы приведут к тому, что парламент окажется в «подвешенном» состоянии.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания. Он назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

      Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

      Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

      Названо число подписанных Киевом соглашений о безопасности с ЕС

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше