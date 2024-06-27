Названа причина возможного участия экс-президента Олланда в выборах во Франции

Bloomberg: экс-президент Франции Олланд решил участвовать в выборах из-за Ле Пен

Экс-президент Франции Франсуа Олланд решил баллотироваться в Национальное собрание, чтобы не допустить приход к власти крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. О причине возможного участия политика в выборах сообщает Bloomberg.

«Мое решение баллотироваться в Национальное собрание объясняется тем, что я хочу помешать партии Ле Пен прийти к власти», — заявил экс-президент.

Он добавил, что готов создать новую коалицию, которая могла бы управлять Францией, если выборы приведут к тому, что парламент окажется в «подвешенном» состоянии.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания. Он назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.