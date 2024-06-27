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17:42, 27 июня 2024Из жизни

Незнакомец огорчил женщину с помощью палатки и клубничных пирожных

В Англии незнакомец поставил палатку в саду женщины и стал есть пирожные

Кадр: Erika White

В Дартфорде, Англия, мужчина захватил чужой палисадник, поставив в нем палатку, и огорчил его хозяйку тем, что отказался уходить и стал безмятежно есть клубничные пирожные. Об этом пишет The Sun.

38-летняя Эрика Уайт живет в доме с тремя детьми. Около половины седьмого утра ее младший сын выглянул в окно, чтобы узнать, какая погода, и увидел палатку. «Она буквально заняла весь палисадник», — рассказала Уайт. Она вышла проверить, что происходит, и обнаружила в палатке мужчину.

Уайт вежливо попросила незнакомца уйти из ее сада, однако тот проигнорировал просьбу хозяйки и принялся демонстративно поедать клубничные пирожные. «Он выглядел прилично и не был похож на бездомного, что еще больше сбивало с толку», — рассказала она. Незнакомец покинул палисадник Уайт через полчаса, когда женщина пообещала вызвать полицейских.

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Уайт предположила, что мужчина собрал палатку неподалеку и перенес ее к ней во двор ночью. Она призналась, что услышала какой-то шум примерно в пять утра, но списала его на звук работающей сушилки для белья. По словам Уайт, она и ее дети еще нескоро забудут вторжение незнакомца с пирожными.

Ранее сообщалось, что в США женщина, питавшаяся мусором, захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом с помощью активистов. В нем сохранилось множество ее вещей, в том числе старые ложки и фотографии.

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      Юлия Юткина
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