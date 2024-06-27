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15:35, 27 июня 2024Бывший СССР

Новым послом Белоруссии в России стал бывший министр

Послом Белоруссии в России назначили экс-министра промышленности Рогожника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Послом Белоруссии в России был назначен экс-министр промышленности республики Александр Рогожник. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

В соответствии с решением главы республики на посту посла Рогожник сменил Дмитрия Крутого, который был назначен руководителем президентской администрации. В свою очередь министром промышленности стал Александр Ефимов, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил нового министра иностранных дел Белоруссии. Им стал Максим Рыженков, занимавший до этого пост первого замглавы администрации президента республики. Новому руководителю внешнеполитического ведомства президент поручил «встряхнуть МИД, чтобы он начал работать».

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      Алевтина Запольская
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