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08:13, 27 июня 2024Россия

Очевидец удара ВСУ по Севастополю рассказал о странных ранах у пострадавших

РИА: у пострадавших при ударе ATACMS по Севастополю не кровоточили раны
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: РИА Новости

У тех, кто пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Учкуевка в Севастополе, были нетипичные раны. О странных ранах, полученных от кассетных боевых частей, рассказал владелец кафе на пляже, где прятались мирные жители после атаки, его цитирует РИА Новости.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — сказал мужчина.

Владелец кафе, который по первому образованию — военный врач, предположил, что такой эффект создается для усложнения первичной диагностики раненных.

Ранее владелец кафе рассказал, что на пляже в Севастополе между звуками взрывов и разрывом кассет прошло 45 секунд. Удар пришелся на такое время, когда на пляже негде бросить полотенце, заявил он, подчеркнув, что раненых на пляже было точно больше ста человек.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Анастасия Шейкина
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