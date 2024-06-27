Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Очевидец: между хлопками и разрывом кассет в Севастополе прошло 45 секунд

В Севастополе в день удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Учкуевка 23 июня между звуками взрывов и разрывом кассет прошло 45 секунд. Об этом рассказал очевидец происшествия, его цитирует РИА Новости.

«Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45»,, — описывает хронологию случившегося мужчина.

По его словам, после первых громких звуков на пляже началась паника. Удар пришелся на такое время, когда на пляже негде бросить полотенце, заявил очевидец, подчеркнув, что раненых на пляже было точно больше ста человек. Вывозить их из Учкуевки помогли не только медики, но и местные жители.

Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что 12 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь находятся в тяжелом состоянии. В больницах города лечение проходят 47 человек. Часть пациентов также перевезли в Москву. Власти Севастополя не исключают возможность повторных атак.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

