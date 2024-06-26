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15:12, 26 июня 2024Россия

Власти Севастополя оценили вероятность новых атак ВСУ

Губернатор Развожаев не исключил повторения попыток ВСУ атаковать Севастополь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Власти Севастополя не исключают вероятность новых попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания местного правительства, пишет ТАСС.

По его словам, городские власти впервые столкнулись с атакой ракет ATACMS по гражданской инфраструктуре. «С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — сказал Развожаев, добавив, что программа действий для преодоления последствий попыток атак на город уже разработана.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернатору Севастополя, а также к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для посещения пляжи, парки развлечений и другие места скопления людей возле стратегических объектов. Он подчеркнул, что попавший по удар ВСУ севастопольский пляж Учкуевка расположен «в непосредственной близости от военного объекта, который постоянно подвергается атакам» со стороны Украины.

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23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По информации Развожаева, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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