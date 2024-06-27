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17:46, 27 июня 2024Силовые структуры

Одного из фигурантов дела о пожаре в здании НИИ под Москвой отправили в СИЗО

Суд в Мособласти арестовал замгендиректора «Исприна» по делу о пожаре во Фрязино
СюжетПожар в Москве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора компании «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Фигурант пробудет в СИЗО два месяца – до 24 августа.

Ранее следственный комитет предъявил ему обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Вместе с замгендиректора компании «Исприн», в ведении которой здание НИИ находится с 2021 года, по уголовному делу проходит и представитель собственника здания.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек, а площадь горения составила 100 квадратных метров.

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      Олеся Мицкевич
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