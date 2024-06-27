Замгендиректора «Исприна» предъявили обвинение по делу о пожаре в здании НИИ под Москвой

СК предъявил обвинение замгендиректора «Исприна» по делу о пожаре во Фрязино

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение заместителю генерального директора компании «Исприн» Юрию Фомину по делу о пожаре в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Щелковского городского суда Московской области.

По данным агентства, ходатайство об аресте Фомина находится на рассмотрении в суде.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня — тогда площадь горения составила 100 квадратных метров.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали замгендиректора компании «Исприн», в ведении которой здание находится с 2021 года, и представителя собственника здания. Они оба проходят по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.