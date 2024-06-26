По факту пожара в здании НИИ под Москвой задержаны двое подозреваемых

Во Фрязино задержали замглавы «Исприн» и представителя собственника здания НИИ

В рамках уголовного дела по факту пожара в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» во Фрязино правоохранители задержали двоих подозреваемых. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Речь идет о заместителе генерального директора компании «Исприн», в ведении которой с 2021 года находилось здание, а также о представителе собственника здания. Они проходят подозреваемыми по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, замглавы компании в сговоре с представителем собственника здания сдавали помещения НИИ в аренду, не обеспечив безопасность этой услуги. Они не следили за техническим состоянием электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности. Предположительно, именно в результате неисправности электрической проводки 24 июня произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в Московской области следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ после пожара в НИИ.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Тогда его площадь достигла 100 квадратных метров.